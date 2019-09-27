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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 19:50

. bölüm canlı izle |

Cuma akşamları izleyicisiyle saat 20.00'de buluşan dizisinin yeni bölümü çok konuşulacak. Yeni bölümde Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşüyor. Peki, ekranların sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

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Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar için nefesler tutuldu. Heyecanın dorukta olacağı yeni bölümde tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçiyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer.

REYYAN'IN KARARI NE OLACAK?

''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

AZİZE'NİN PLANLARI DEĞİŞMEYE BAŞLIYOR

Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur.

MİRAN VE REYYAN MUTLULUĞA ULAŞABİLECEK Mİ?

Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?

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