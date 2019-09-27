Bu akşam 524. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümde uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel'e zula yerini söylüyor ve mallarını alıp Müco'ya götürmesini istiyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut'u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır. Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır? Şehirdeki bir başka olay, ekibi yeni ipuçlarına götürecek midir acaba?