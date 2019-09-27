Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.09.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 23:30

525. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Salih'in ölümü ekibin başına dertler açıyor!

Kanal D ekranlarında yıllardır büyük bir heyecanla takip edilen bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Mesut'u vuran Salih, hastanede ölü bulunuyor ve savcılık bu durumu incelemeye alıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Arka Sokaklar 525. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam 524. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümde uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel'e zula yerini söylüyor ve mallarını alıp Müco'ya götürmesini istiyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut'u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır. Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır? Şehirdeki bir başka olay, ekibi yeni ipuçlarına götürecek midir acaba?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriArka Sokaklar 525. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Salih'in ölümü ekibin başına dertler açıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri