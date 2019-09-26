26 Eylül ATV, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı

Televizyonda dizi sezonunun açılmasıyla birlikte en sevilen televizyon dizilerinin yeni sezonları ve yanı sıra bu sezon yayın hayatına başlayan yeni diziler ekranlardaki yerini almaya başladı. 26 Eylül Perşembe TV yayın akışı programı da zengin dizileriyle dikkat çekiyor. Özellikle yeni sezona damga vuracak ve hızlı bir başlangıç yapan "Şampiyon" ve her sahnesiyle duygulandıran ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran "Mucize" isimli yeni diziler 26 Eylül TV yayın akışında. İzlenme rekorları kıran ve yeni sezona da hızlı bir giriş yapan "Bir Zamanlar Çukurova" gibi diziler 26 Eylül Perşembe TV yayın akışı programında yer alıyor.

TV YAYIN AKIŞI PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

26 Eylül ATV TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Güne saat 08.00'de "Kahvaltı Haberleri" isimli haber programıyla başlayan ATV TV yayın akışı programı 10.00'da çok sevilen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" isimli gündüz kuşağı programıyla yayına devam ediyor. Çok izlenen gündüz kuşağı dizisi "Beni Bırakma" 14.00'da yayınlanacak. 16.20'de ise "Esra Erol'da" isimli televizyon programı gündüz kuşağını kapatacak. 19.00 klasik ATV Ana Haber Bülteni ile gündeme dair en yeni haberleri ekrana taşıyacak ATV, 20.00'da merakla beklenen "Bir Zamanlar Çukurova" yeni bölümüyle akşam kuşağında izleyiciyi kendisine çekmeye çalışacak.

26 Eylül Kanal D TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Kanal D 26 Eylül Perşembe TV yayın akışı sabah 09.30'da "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" isimli program magazin gündemine dair en yeni haberleri ekranlara taşıyacak. TV yayın akışı programında ardında 12.15'te Fatih Ürek sunumuyla eğlenceli yarışma programı "Gelinim Mutfakta" ekranlarda olacak. 16.00'da ise gündüz kuşağı dizisi "Yaralı Kuşlar" dizi tutkunlarına keyifli zaman sunacak. 18.45'te başlayacak "Buket Aydın'la Kanal D Haber" bülteni ardından akşam kuşağı TV yayın akışı programında 20.00'da tekrar bölümüyle "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" Kanal D ekranlarında olacak.

26 Eylül Show TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

26 Eylül Show TV yayın akışı programı gündüz kuşağı yine dopdolu. Sabah 08.00'da "Kendine İyi Bak" isimli yaşam programıyla ev hanımlarına keyifli zamanlar sunan Show TV, 09.30'DA "Zahide Yetiş'le" isimli çok izlenen programıyla ekranlarda olacak. Kanal D 12.30'da ise birbirinden sıra dışı saç stillerinin olduğu "Kuaförüm Sensin" isimli yarışma programıyla yayında olacak. Saat 16.00'da ise "Damat Bayıldı" isimli keyifli ve eğlenceli yarışma programı 18.45'te başlayacak "Show Ana Haber Bülteni" öncesinde gündüz kuşağını kapatacak. Show TV yayın akışı programı akşam kuşağında ise 20.00'da "Bizim Aile" ve 22.15'te "Milyarder" isimli Türk sinemasının baş yapıtlarını ekranlara taşıyacak.

26 Eylül Star TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

26 Eylül Perşembe Star TV yayın akışı programında, 07.00'da "Mesut Yar ile Bugün" isimli programla güne başlayacak ve 10.45'te "En Güzel Bölüm", 13.30'da "Gerçeğin Peşinde" programlarıyla gündüz kuşağına devam edecek. 18.45'te "Nazlı Çelik'le Star Haber" yayında olurken, akşam 20.00'da Kemal Sunal'ın "Avanak Apti" isimli filmi ekranlarda olacak.

26 Eylül TRT 1 TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Hafta içi her gün TRT 1 TV yayın akışı programı saat 17.40'ta başlayacak "İmparatoriçe Ki" isimli Uzakdoğu yapımı televizyon dizisine kadar, çok sevilen dizilerin tekrar bölümleriyle yayın yapıyor.19.00'da Türkiye ve dünya gündemi "Ana Haber" programıyla ekranda oluyor. 20.00'da ise yeni sezonun en iddialı dizisi "Şampiyon" yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

26 Eylül NTV TV Yayın Akışı Programında Neler Var?

Türkiye' nin en çok izlenen haber kanalı NTV TV yayın akışı programı sabah 07.00'da "Güne Başlarken" isimli programıyla güne başlıyor. Saat 07.50'de "Laf Aramızda" programıyla keyifli bir yayın sunan NTV, 09.00'da "Haber Merkezi" yayın kuşağına başlıyor. Gün boyunca Ekonomi, Spor ve Haber kuşağı yayınlarıyla gündemi ekranlara taşıyan NTV, 19.00'da Ana Haber Bülteni ile tüm gündemi tüm ayrıntılarıyla ekrana taşıyor.