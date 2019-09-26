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  • 26.09.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 19:42

filmi kaç yılında, nerede çekildi? kimler?

Yeşilçam'ın sevilen filmleri arasında olan filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 'ın başrolünde yer aldığı Avanak Apti filmi Türk sinemasındaki sevilen filmler arasında yer alıyor. İzleyiciler şimdi Avanak Apti filmi kaç yılında, nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler? İşte filme dair detaylar...

Avanak Apti filmi kaç yılında, nerede çekildi?

Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Avanak Apti filmi bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda paylaşıyor. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler merakla Avanak Apti oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Avanak Apti filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Avanak Apti filmine merak edilenler...

AVANAK APTİ OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)
Nevin Şenses (Ayşen Gruda)
Barut Osman (Ünal Gürel)
Nuri (Necdet Yakın)
Simsar Cafer (Ali Şen)
Komiser (Atilla Ergün)
Urfalı Apti (Yadigar Ejder)
Menajer Erto (Macit Flordun)

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