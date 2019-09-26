Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Avanak Apti filmi bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda paylaşıyor. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler merakla Avanak Apti oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Avanak Apti filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Avanak Apti filmine merak edilenler...

AVANAK APTİ OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)

Nevin Şenses (Ayşen Gruda)

Barut Osman (Ünal Gürel)

Nuri (Necdet Yakın)

Simsar Cafer (Ali Şen)

Komiser (Atilla Ergün)

Urfalı Apti (Yadigar Ejder)

Menajer Erto (Macit Flordun)