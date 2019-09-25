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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 00:26

57. bölümde Mustafa ve Asiye barışacak mı?

Çarşamba günleri saat 20.00'de 'de izleyicisiyle buluşan 'in yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Geçen haftaki bölümde yaşananların ardından Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanında yer alıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'in geçen hafta yayınlanan bölümünde ortalık iyice karışmıştı. Geçen hafta Asiye ve Mustafa arasında yaşanan gerilim izleyicilerin dikkatini çekmişti. Merakla beklenilen yeni bölüm bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu sahneleriyle . bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır.

MUSTAFA DAVETE GELİYOR

Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir.

MUSTAFA'YI ÇILDIRTACAK PLAN

Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

ASİYE GİDİYOR

Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

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