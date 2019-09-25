Çukur 70. yeni bölüm için geri sayım başladı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen Çukur hayranları 70. bölümde neler olacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan yeni tanıtımda, Yamaç'ın Timsah Celil'in yanına gittiği görülüyor. Görüntülerde, Yamaç Timsah Celil'e birkaç el ateş ediyor. Peki, Timsah Celil ölecek mi? İşte Çukur 70. yeni bölüm fragmanı...

TİMSAH CELİL ÖLECEK Mİ?

Yamaç, babasının intikamını almak için Yücel ve Azer'den sonra bu kez Timsah'ın karşısına çıkıyor. Timsah'a peş peşe ateş eden Yamaç izleyenleri şoke ederken, ardında İdris'in tespihini bırakıyor.

İşte Çukur 70. bölüm ilk sahne: