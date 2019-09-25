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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 20:12

oyuncuları kimler? nedir? İşte oyuncu kadrosu

Bu akşam saat 20.00'de dizisi ilk bölümüyle ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranlarda gören izleyiciler ise Benim Adım Melek hakkında araştırma yapıyor. Bu nedenle kimler sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Benim Adım Melek dizisinin konusu nedir? İşte diziye dair detaylar...

Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Benim Adım Melek, 25 Eylül Çarşamba günü yani bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken bir yapım oldu. Peki, Benim Adım Melek oyuncuları kimler? Benim Adım Melek dizisinin konusu ne? İşte diziye dair merak edilenler...

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları arasında Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi isimler yer alıyor.

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