TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Benim Adım Melek, 25 Eylül Çarşamba günü yani bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken bir yapım oldu. Peki, Benim Adım Melek oyuncuları kimler? Benim Adım Melek dizisinin konusu ne? İşte diziye dair merak edilenler...

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları arasında Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi isimler yer alıyor.