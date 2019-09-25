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  • 25.09.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 23:42

2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Melek'i daha büyük sorunlar bekliyor!

1 ekranlarının yeni dizisi , bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin ilk bölümün ardından . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Benim Adım Melek oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken bir yapım oldu. Dizi Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. İzleyiciler şimdi merakla Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Yıllar önce ailesinden koparak Berlin'de yaşamaya başlayan Melek evli ve üç çocuk annesidir. Bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Bütün acısına rağmen çocuklarına bir gelecek vermek için yeniden ayağa kalkar. Umutla çıktığı yolculukta geçmişin acısıyla yüzleşirken, yeni hayatında onu daha büyük sorunlar beklemektedir.

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