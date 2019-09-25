Yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısında çıkan Afili Aşk dizisinin son bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Ayşe'ye menajerinden gelen büyük iş teklifi hayatını bambaşka bir noktaya taşıyor. Şimdi izleyiciler Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceyda, artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Bu durum karşısında Kerem şirketin gidişatı adına sessizliğini korurken, Ayşe üst üste yaşanan olaylardan dolayı kendini köşeye sıkışmış gibi hisseder.