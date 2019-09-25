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  • 25.09.2019 23:35
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 23:35

16. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kerem ve Ayşe son kararını veriyor!

çarşamba akşamı saat 20.00'de 'de izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri heyecanlandırmaya devam ederken Kerem ve Ayşe evlilikleri hakkında son kararını veriyor. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair merak edilenler...

Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısında çıkan Afili Aşk dizisinin son bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Ayşe'ye menajerinden gelen büyük iş teklifi hayatını bambaşka bir noktaya taşıyor. Şimdi izleyiciler Afili Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceyda, artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Bu durum karşısında Kerem şirketin gidişatı adına sessizliğini korurken, Ayşe üst üste yaşanan olaylardan dolayı kendini köşeye sıkışmış gibi hisseder.

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