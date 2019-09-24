Bu sezon alınan yeni bir kararla Kardeş Çocukları 2. sezon bölümleri salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam izleyicisiyle buluşan dizide Hayat annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınıyor. Şimdi izleyiciler heyecanla Kardeş Çocukları 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesini, Saner Yalı'sında bulmasıyla yıkılan Hayat'ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır.

UMAY ABLASINA SAVAŞ AÇIYOR

Ümran'ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay, var gücüyle ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım'ın küllenmek bilmeyen duygularını su yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay'ın hem de Lebriz'in hedefindedir.

ADNAN'DAN YENİ PLAN

Umay, Adnan'ın yakın markajındadır ve Yıldırım'ın bu durumu fark etmesiyle sular ısınır. Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Umay, Adnan'ı Yıldırım'ın tepkisini çekmek için kullanmaya başlar.

HAYAT KÖPRÜLERİ YIKIYOR

Annesinin Yıldırım'ın evinde personel olarak çalışmasını asla hazmedemeyen Hayat ise, Ümran'la köprüleri tamamen yıkar. Diğer yanda, Savaş ve Hayat arasındaki Mert krizi de büyümektedir.

HAYAT, MERT'İN PEŞİNDE

Savaş, Hayat'a olan duygularını bastırmakta zorlanırken Hayat, ise Savaş'ın tepkisine rağmen Mert'in gizli gündemlerinin peşine düşer. Ümran'ın, Adnan'ın kim olduğunu öğrenmesi tansiyonu yükseltirken, Reşat ve Savaş'ın sürpriz iş birliği hem Umay'ı, hem de Ümran ve Yıldırım cephesini alt üst edecek bir hal alır.