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  • 24.09.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 23:41

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? 'da Çakırbeyliler savaşı başlatıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni karakterlerin dahil olduğu dizide yaşananlar ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

EDHO 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. Yeni bölümde yine ortalık karıştı ve Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de yeni bir savaşı başlattı. İzleyiciler bölümün ardından EDHO 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker.

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