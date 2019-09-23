Kanal D ekranlarında pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'da yaşanan olaylar izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yeni bölümünde Cemre'nin Antakya'ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşıyor. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre'nin Antakya'ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.