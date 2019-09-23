Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 23.09.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 23:11

13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cenk, Cemre'ye şaşırtıcı bir teklif yapıyor!

Yeni sezon üçüncü bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitleyen 'un yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel oluyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte diziye dair merak edilenler...

Zalim İstanbul 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'da yaşanan olaylar izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yeni bölümünde Cemre'nin Antakya'ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşıyor. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre'nin Antakya'ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriZalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cenk, Cemre'ye şaşırtıcı bir teklif yapıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri