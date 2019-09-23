Star TV ekranlarında pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan Çocuk dizisi yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde Akça ve Emine Ali Kemal'in Hasan'dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyor. İzleyiciler Çocuk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan'ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır.