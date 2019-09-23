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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 00:32

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Asiye'nin oğulları arasında savaş çıkacak mı?

Konusu ve kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizisi bu akşam üçüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar veriyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair merak edilenler...

Çocuk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan Çocuk dizisi yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde Akça ve Emine Ali Kemal'in Hasan'dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyor. İzleyiciler Çocuk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan'ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır.

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