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  • 23.09.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 16:37

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm: Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon 140. bölüm ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi yeni bölüm yayın hayatına bomba gibi giriş yapacak. Dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü isimlerin rolleri ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölümden ipuçları!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. BÖLÜMDEN İPUÇLARI!

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.

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