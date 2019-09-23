Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm: Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. BÖLÜMDEN İPUÇLARI!

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır.