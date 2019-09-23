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  • 24.09.2019 01:19
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 01:19

'da ? Ahmet Melih Yılmaz diziden ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi 'un yeni sezon ikinci bölümü 23 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Bölümün hemen ardından yeni sezon üçüncü bölümünde ilk sahne yayınlandı. Sahnede Yamaç'ın Yücel ve Azer’den sonra 'in karşısına çıktığı görülüyor. Dizinin izleyicileri ise sahneyi izledikten sonra Çukur'da sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Ahmet Melih Yılmaz diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Ahmet Melih Yılmaz Çukur'dan ayrılıyor mu?

Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşan Çukur'un bu haftaki bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur yeni sezon üçüncü bölümündeki ilk sahnesinde Yamaç'ın Yücel ve Azer'den sonra Timsah Celil'in karşısına çıkarak onu vurduğu görülüyor. İlk sahnenin ardından akıllara Çukur'da Timsah Celil öldü mü sorusu geldi. Peki, Ahmet Melih Yılmaz diziden ayrılıyor mu? İşte Yamaç'ın Timsah Celil'i vurduğu o sahne...

AHMET MELİH YILMAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Timsah Celil karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak bölümün ardından belli olacak.

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