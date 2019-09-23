Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşan Çukur'un bu haftaki bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur yeni sezon üçüncü bölümündeki ilk sahnesinde Yamaç'ın Yücel ve Azer'den sonra Timsah Celil'in karşısına çıkarak onu vurduğu görülüyor. İlk sahnenin ardından akıllara Çukur'da Timsah Celil öldü mü sorusu geldi. Peki, Ahmet Melih Yılmaz diziden ayrılıyor mu? İşte Yamaç'ın Timsah Celil'i vurduğu o sahne...

AHMET MELİH YILMAZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Timsah Celil karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak bölümün ardından belli olacak.