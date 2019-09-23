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  • 23.09.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 12:15

Flaş gelişme! dizisi final mi yaptı? ?

dizisinin ikinci sezonu için seyircilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kanal D'de yayın hayatına başlayan Leke dizisi 9. bölümüyle sezon finali yaptı. Leke dizisinin yeni sezon tanıtımının yayınlanmaması ile birlikte seyirciler araştırmalara başladı. Dizi ile ilgili o detay dikkat çekiyor. Peki, ? ?

Flaş gelişme! Leke dizisi final mi yaptı?

Leke dizisi final mi yaptı? Leke dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar sürürken, Kanal D'nin resmi internet sitesinde Leke'nin güncel diziler kategorisinden kaldırılması, dizinin final yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Peki, Leke dizisi final mi yaptı? Leke dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

LEKE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Leke dizisinin final yapıp yapmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Kanal D'nin güncel diziler sayfasında Leke dizisi yer almıyor. Leke dizisinin 'Arşiv' kategorisine eklenmesi dizinin yayından kaldırıldığı iddialarını güçlendirdi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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