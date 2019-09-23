Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur 3. sezon ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde yaşanan olaylar ortalığın iyice karışmasına, büyük hesaplaşmaların yaşanmasına neden oldu. İzleyiciler heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından Çukur 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek.