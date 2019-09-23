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  • 24.09.2019 00:00
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 00:00

70. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yamaç'ın sürpriz hareketi ortalığı karıştıracak!

Show TV ekranlarının pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisi 'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde yaşanan hesaplaşmaların ardından ortalık iyice karıştı. Büyük hesaplaşmaların yaşandığı bölümün hemen ardından izleyiciler heyecanla . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte Çukur dizisine dair merak edilen tüm detaylar...

Çukur 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur 3. sezon ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde yaşanan olaylar ortalığın iyice karışmasına, büyük hesaplaşmaların yaşanmasına neden oldu. İzleyiciler heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından Çukur 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek.

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