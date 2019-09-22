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  • 22.09.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 19:15

Yeni sezon için müjde! 'da yeni isimler renk katacak! EDHO 5. yeni sezon ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu hakkında merak edilen sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Dizilerin birer birer başlamasıyla birlikte gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi hakkında yapılacak açıklamadaydı. izleyiciler tarafından merakla beklenen yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını verdi. İşte dizinin yeni sezon tarihi ve merak edilenler...

EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte gözler yeni sezon tarihine çevrilmişti. Yayıncı kuruluş ATV'den yapılan son açıklamaya göre dizinin hayranlarına müjdeli haber verildi. Dizinin izleyicileri şimdi heyecanla EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon tanıtımı büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonu tarihi yayıncı kuruluş ATV tarafından 24 Eylül Salı olarak açıklandı. Salı akşamları yayınlanan Kimse Bilmez dizisi de pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak.

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