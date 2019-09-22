Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte gözler yeni sezon tarihine çevrilmişti. Yayıncı kuruluş ATV'den yapılan son açıklamaya göre dizinin hayranlarına müjdeli haber verildi. Dizinin izleyicileri şimdi heyecanla EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon tanıtımı büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonu tarihi yayıncı kuruluş ATV tarafından 24 Eylül Salı olarak açıklandı. Salı akşamları yayınlanan Kimse Bilmez dizisi de pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak.