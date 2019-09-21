Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman belli olacak? Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona bomba gibi geliyor. Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan yeni sezonda gizemli sunucu belli oldu. Kenan İmirzalıoğlu yaptığı açıklamada, çıkan iddiaların doğru olduğunu söyledi. Yeni sezondan itibaren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak. Tanıtım ile birlikte 1 milyonluk soru da gündeme geldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman belli olacak? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk sorusu heyecanla bekleniyor. 29 Haziran'da yayınlanan bölümde süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölüme kalmıştı. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sezon finaline gittiği için 1 milyonluk soru yeni sezonun ilk bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelecek Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.