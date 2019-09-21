EDHO yeni sezon fragmanı heyecan yarattı! 2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor?

EDHO 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Bu nedenle dizinin ne zaman başlayacağı konusunda araştırmaları sürüyor. Sürükleyici hikayesiyle herkesin beğenisini toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon fragmanı yayınlandı. Hızır Çakırbeyli'nin, "Ben sabaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil" sözleri merak uyandırdı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte EDHO yeni se

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesini anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tanıtımı büyük yankı uyandıran dizinin yeni sezonu 24 Eylül Salı günü izleyicisine merhaba diyecek.

İşte EDHO'nun yeni sezon fragmanı;