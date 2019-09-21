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  • 21.09.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 11:40

2.sezon ilk bölümü reytinglerde zirvede! yayında...

Geçen sezonun en çok konuşulan dizisi olan , 2.sezonu ile ekranlara geri döndü. 13.son bölümü ile izleyicileriyle buluşan Hercai, yeni sezon ilk bölümü, Tüm Kişiler’de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezon ilk bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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