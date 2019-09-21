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  • 21.09.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 10:43

69. yeni bölüm fragmanı: Akın'ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi kim?

69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Çukur'un 3. sezon 2. bölümünde ortalık karışıyor. Cumali'nin cezaevinden çıkan Vartolu'yu suçladığı tanıtımda Akın'ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi merak ediliyor. Peki, Akın'ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi kim? İşte Çukur 69. yeni bölüm fragmanı...

Akın'ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi kim?

Çukur 69. bölümüyle ekranlar gelmeye hazırlanıyor. İdris Koçovalı'nın ölmesiyle herkesin derinden sarsıldığı Çukur'da ortalık karışıyor. Çukur'ın 69. yeni bölüm fragmanında, Yamaç'ın "Kadınlara ve çocuklara dokunulmaz. Sen evlerine giden kadınları kaçırıp kafalarına silah dayadın. Şimdi seçme sırası sende!" sözleri dikkat çekiyor. Peki, Akın'ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi kim? İşte Çukur 69. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 69. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşte Çukur 69. yeni bölüm fragmanı;

Cumali'nin, cezaevinden götürülen Vartolu'yu suçladığı tanıtımda Akın'ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi merak uyandırıyor. Yamaç'ın "Kadınlara ve çocuklara dokunulmaz. Sen evlerine giden kadınları kaçırıp kafalarına silah dayadın. Şimdi seçme sırası sende!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda ailesinin yanına gittiği görülen Azer'in ateş ettiği anlar gerilimi yükseltiyor.

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