Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu başlıyor! İşte yeni oyuncular ve fragman...

HIZIR UZUN BİR ARADAN SONRA KALBİNİ AÇTI!
Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona bomba gibi giriyor.
HIZIR UZUN BİR ARADAN SONRA KALBİNİ AÇTI!
Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona bomba gibi giriyor.
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