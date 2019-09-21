Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu başlıyor! İşte yeni oyuncular ve fragman... ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla 24 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de izleyicilere yeniden merhaba diyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni katılan oyuncular dizinin gidişatına büyük etki edecek. Dizinin yeni sezonunun en büyük sürprizi ise Hızır Çakırbeyli'nin kalbini yeniden açması.

HIZIR UZUN BİR ARADAN SONRA KALBİNİ AÇTI! Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona bomba gibi giriyor. HABERİN DEVAMI

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