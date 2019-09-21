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  • 21.09.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 12:40

yeni gününde seyircisiyle buluşacak! fragmanı

Başrollerinde Özgü Kaya, Keremcem, Engin Hepileri gibi isimlerin yer aldığı yeni gününe taşınıyor... ATV’nin yaz aylarına damga vuran Baba Yapım imzalı dizisi ‘Kimse Bilmez’, yeni bölümleriyle artık Pazar günleri izleyici karşısına çıkacak.

'KİMSE BİLMEZ' YENİ GÜNÜNDE SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK! PAZAR GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

ATV'nin yaz aylarına damga vuran Baba Yapım imzalı dizisi 'Kimse Bilmez', yeni bölümleriyle artık Pazar günleri izleyici karşısına çıkacak. Yeni gününde de seyircisini ekran başına kilitleyecek olan Kimse Bilmez, sürprizleriyle de adından söz ettirecek. Dram ve aksiyonun eksik olmadığı dizinin senaryosunu Hasan Burak Kayacı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren oturuyor.

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