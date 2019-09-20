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  • Son Güncelleme: 21.09.2019 00:54

90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid'e yeni düşman geliyor

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Abdülhamid yıkılmadığını, Osmanlı'nın kolay yıkılamayacağını dosta-düşmana göstermek için veladet-i hümayun kutlamaları yapıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte yeni sezona dair detaylar...

Payitaht Abdülhamid 90. bölüm fragmanı yayınlandı

Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde ihtilal bastırılıyor, sarayda çıkan yangın söndürülüyor. Ancak neticeleri ve tahribatı devam ediyor. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İhtilal bastırılmış, sarayda çıkan yangın söndürülmüştür. Ancak neticeleri ve tahribatı devam etmektedir. Abdülhamid yıkılmadığını, Osmanlı'nın kolay yıkılamayacağını dosta-düşmana göstermek için veladet-i hümayun kutlamaları yapar. Çağırdığı sefir ve konuklara hazırladığı bir sürprizi vardır.

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