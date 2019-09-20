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  • 20.09.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 18:57

Payitaht Abdülhamid'in Gülcemal'i kimdir? , nerelidir?

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid, yenilenen oyuncu kadrosuyla ekranlara geri dönüyor. Diziye katılan isimlerden birisi de . Bir dönem Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan Hatun karakterini canlandıran Gülsim Ali, Payitaht'ta Gülcemal karakterine hayat verecek. Şimdi izleyiciler merakla Payitaht Abdülhamid'in Gülcemal'i sorusuna yanıt arıyor. Peki, , nerelidir?

Payitaht Abdülhamid'in Gülcemal'i Gülsim Ali kimdir?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, bu akşam saat 20.00'de yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gülsim Ali bu sezon diziye katılan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu dizide Gülcemal karakterini canlandıracak. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla Payitaht Abdülhamid'in Gülcemal'i Gülsim Ali kimdir sorusuna yantı arıyor. Peki, Gülsim Ali kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

24 Eylül 1992 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim İlhan Ali, Balkanlarda yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Bulgaristan' ın tescilli güzelleri arasındadır. Güzel model, 2012 yılında ilk defa profesyonel oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır.

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