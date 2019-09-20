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  • 20.09.2019 23:38
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 23:38

14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Miran ve Reyyan kavgası giderek büyüyor!

ATV'de cuma akşamları saat 20.00'de reyting rekorları kıran izleyicileri yine başına kilitledi. Yeni bölümde Miran ve Azat'ın kavgasında nefesler tutulurken Reyyan'ın Miran'a sorduğu soru dikkat çekti. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlik gözler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. İşte diziye dair merak edilen detaylar...

Hercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında reyting listelerini alt üst eden dizisi Hercai yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle bu hafta izleyicileri ekran başına kilitledi. Hercai ve Reyyan buluşmasında neler yaşanağı merak konusu oldu. Peki, Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek?

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