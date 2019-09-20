ATV ekranlarında reyting listelerini alt üst eden dizisi Hercai yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle bu hafta izleyicileri ekran başına kilitledi. Hercai ve Reyyan buluşmasında neler yaşanağı merak konusu oldu. Peki, Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek?