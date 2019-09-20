Leke dizisi 18 Haziran'da 9. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara verdiğini duyurdu. Leke'nin sezon finalinin ardından ikinci sezon için araştırmalar başladı. Kanal D'de yayınlanan Leke'nin hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Ancak, Kanal D'nin güncel diziler kategorisinde Leke dizisi kaldırılmış görülüyor. Bu nedenle dizinin final yapıp yapmadığı konuşuluyor. Peki, Leke dizisi final mi yaptı? Leke 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Leke 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

LEKE FİNAL Mİ YAPTI?

Leke dizisinin final yapıp yapmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Kanal D'nin güncel diziler sayfasında Leke dizisi yer almıyor. Leke dizisinin 'Arşiv' kategorisine eklenmesi dizinin yayından kaldırıldığı iddialarını güçlendirdi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.