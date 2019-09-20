Kim Milyoner Olmak İster yeni sunucusu kim olacak? Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. Sürpriz sunucunun sahneleri sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde 1 milyonluk soruya ulaşan Arda Ayten, soruyu yeni sezonun ilk bölümünde görecek. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni sunucusu kim olacak? 2019 Kim Milyoner Olmak İster kim sunacak? İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Evli bir erkek sunucunun programa hazırlandığı anların gösterildiği fragmanda yeni sunucunun kim olacağı merak ediliyor. Sosyal medyada yeni sunucunun Kenan İmirzalıoğlu olacağı iddia ediliyor. Yarışmanın ikinci yeni sezon tanıtımı yayınlandığında sürpriz sunucunun kim olacağına dair soruların yanıt bulması bekleniyor.

İşte yeni sezon fragmanı;