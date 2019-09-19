Program ve dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte izleyicilerin reyting sonuçları hakkında araştırmalarında artış yaşanıyor. 19 Eylül Perşembe günü Star TV'de Benim Tatlı Yalanım 14. bölümüyle, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 36. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 19 Eylül Perşembe günü TOTAL, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

19 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Eylül Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 20 Eylül Cuma günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.