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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 01:22

19 Eylül açıklandı mı? , !

19 Eylül Perşembe günü izleyici karşısına çıkan dizi ve programların merak edilmeye başlandı. Ekranları başında dizi ve programları yakından takip eden izleyiciler reyting sonuçlarına göre hangi dizinin hangi sırada yer aldığını araştırıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 19 Eylül açıklandı mı?

19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

Program ve dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte izleyicilerin reyting sonuçları hakkında araştırmalarında artış yaşanıyor. 19 Eylül Perşembe günü Star TV'de Benim Tatlı Yalanım 14. bölümüyle, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 36. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 19 Eylül Perşembe günü TOTAL, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

19 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Eylül Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 20 Eylül Cuma günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.

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HaberlerTelevizyon Haberleri19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Benim Tatlı Yalanım reyting sıralaması!
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