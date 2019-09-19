Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Heyecanın doruklarda olduğu, silahların çekilip yeni hesaplaşmaların yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon kadrosuna Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen gibi ünlü isimler katıldı. İşte yeni sezona dair detaylar...

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.