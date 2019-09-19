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  • 19.09.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 23:50

yeni oyuncularıyla fırtına gibi dönüyor! başlayacak? Fragman geldi!

Yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncularla ekranlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İzleyiciler tarafından bir süredir heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından 'nun yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. Yeni sezon tarihi için yayıncı kuruluş ATV'den açıklama bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezon fragmanı...

EDHO yeni oyuncularıyla fırtına gibi dönüyor!

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Heyecanın doruklarda olduğu, silahların çekilip yeni hesaplaşmaların yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon kadrosuna Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen gibi ünlü isimler katıldı. İşte yeni sezona dair detaylar...

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.

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