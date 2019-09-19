Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu sahneleriyle bu akşam ekranlara yeniden merhaba dedi. Ortalığın iyice karıştığı yeni sezon ilk bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar.