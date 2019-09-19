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  • 19.09.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 23:52

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? 'da alevler yükseliyor!

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından yakından takip edilen bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Züleyha'yı ve annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırdı. Bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu sahneleriyle bu akşam ekranlara yeniden merhaba dedi. Ortalığın iyice karıştığı yeni sezon ilk bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar.

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