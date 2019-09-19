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  • 20.09.2019 00:41
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 00:41

15. bölüm fragmanı yayında mı? Aylin'in dönüşüyle gerçekler ortaya çıkacak mı?

Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan 'ın son bölümünde ortalık karıştı. Yeni bölümde Suna, Kayra babasının söyleyeceklerini duymasın diye Kayra’yı oradan kaçırır gibi götürüyor. Son bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde yaşanan olaylar dikkat çekerken Suna, babasının ona esip gürleyeceğini tahmin ediyor. Peki, Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE YAŞANDI?

Kayra'nın Suna'ya "Anne!" demesi ortama bomba gibi düşer. Suna, Kayra babasının söyleyeceklerini duymasın diye Kayra'yı oradan kaçırır gibi götürür. Babasına her şeyi anlatacağına dair yemin eder, tek istediği şey babasının onu dinlemesidir.

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