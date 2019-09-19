Star TV ekranlarının sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde yaşanan olaylar dikkat çekerken Suna, babasının ona esip gürleyeceğini tahmin ediyor. Peki, Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE YAŞANDI?

Kayra'nın Suna'ya "Anne!" demesi ortama bomba gibi düşer. Suna, Kayra babasının söyleyeceklerini duymasın diye Kayra'yı oradan kaçırır gibi götürür. Babasına her şeyi anlatacağına dair yemin eder, tek istediği şey babasının onu dinlemesidir.