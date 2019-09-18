Ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in geçen hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Bölümde Zeynep'in Genco'nun adamları tarafından vurulması şok etkisi yaratmıştı. Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler.

BÜYÜK TUZAK KURULUYOR

Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der.

ASİYE GİDİYOR

Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.