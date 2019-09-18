Hercai'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 12 bölümlük ilk sezonuyla izleyiciyi derinden etkileyen Hercai 13. bölümüyle seyircisine yeniden merhaba diyecek. İkinci sezon tarihi belli olan dizinin 2. sezon 1. bölümünde ortalık karışıyor. Miran silahlı saldırıya uğruyor. Dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Hercai 2. yeni sezon ne zaman? İşte Hercai 13. bölüm 2. fragmanı...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

atv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Hercai 20 Eylül Cuma günü sevenleriyle yeniden buluşacak.

Yapımını Mia Yapım'ın, yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı"nı anlatan 'Hercai' de ise Miran yaptığı hataları telafi edebildi mi, Reyyan ona ikinci bir şans verecek mi? sorularının cevapları yeni sezonda atv ekranlarında yanıt bulacak.