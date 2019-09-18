Çarşamba akşamları Afili Aşk izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Afili Aşk'ın son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri heyecanlandırmaya devam etti. Yeni bölümde Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliklerini duymaya dayanamıyor. Şimdi izleyiciler Afili Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Muhsin'in yorgun kalbi, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliklerini duymaya dayanamaz. Muhsin'in kalp krizi tüm ailede korku yaratır.