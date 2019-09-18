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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 01:28

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Silahlar çekiliyor, ortalık iyice karışıyor

Star TV ekranlarında yeni sezon ilk bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'da ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını merak etmeye başladı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuzgun yeni sezon ilk bölümüyle Star TV'de ekranlara yeniden merhaba dedi. Yeni bölümde Behram Adıvar'ın öldüğü, Dila'nın ise Kuzgun'un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçiyor. Peki, izleyicilerin beklediği Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Behram Adıvar'ın öldüğü, Dila'nın ise Kuzgun'un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur.

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