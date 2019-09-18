Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuzgun yeni sezon ilk bölümüyle Star TV'de ekranlara yeniden merhaba dedi. Yeni bölümde Behram Adıvar'ın öldüğü, Dila'nın ise Kuzgun'un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçiyor. Peki, izleyicilerin beklediği Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Behram Adıvar'ın öldüğü, Dila'nın ise Kuzgun'un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur.