Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Avlu dizisinin yeni sezon tarihi merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. Diziyi ekranları başında heyecanla takip eden izleyiciler Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt bekliyor. Peki, Avlu yeni sezon nerede yayınlanacak? Avlu ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

AVLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu'nun ne zaman başlayacağı henüz açıklandı. Avlu, geçtiğimiz sezon 20 Eylül tarihinde yayına girmişti. Bu yıl dizinin Eylül sonu, Ekim başı izleyici karşısında olması bekleniyor.