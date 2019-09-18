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  • 18.09.2019 23:28
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 23:28

Başrol oyuncusu açıklamıştı! yeni sezon nerede yayınlanacak? başlayacak?

Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında yayınlanan dizisinin yeni sezonunu heyecan sürüyor. Yeni sezonu bekleyen izleyiciler, internet üzerinden yeni sezon hakkında araştırma yapıyor. Deniz ile Kudret'in karşı karşıya geldiği sezon finalinin ardından yeni sezonda neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Peki, Avlu yeni sezon nerede yayınlanacak? başlayacak? İşte yeni sezona dair son detaylar...

Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?

Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Avlu dizisinin yeni sezon tarihi merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. Diziyi ekranları başında heyecanla takip eden izleyiciler Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt bekliyor. Peki, Avlu yeni sezon nerede yayınlanacak? Avlu ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

AVLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu'nun ne zaman başlayacağı henüz açıklandı. Avlu, geçtiğimiz sezon 20 Eylül tarihinde yayına girmişti. Bu yıl dizinin Eylül sonu, Ekim başı izleyici karşısında olması bekleniyor.

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