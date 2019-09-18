Eylül ayının gelmesiyle birlikte televizyon dünyasında yaz arası veren birbirinden başarılı ve sevilen televizyon dizileri de yayın hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Reyting rekorları kıran çok sayıdaki dizi kısa bir süre önce yeni sezonlarına başlarken, bazıları da bugünlerde başlayacak. Dizi sektöründe durum böyle olunca 18 Eylül TV yayın akışı programı, dizi tutkunlarınca daha fazla merak ediyor. Sevdiği ve merak ettiği dizileri kaçırmak istemeyen dizi tutkunları için bugün yani 18 Eylül'de hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak, her birine güncel TV yayın akışı programı listesinde yer verdik.

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ATV 18 Eylül TV Yayın Akışı Programı

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerine ev sahipliği yapan ATV, 2019'da da reyting rekorları kıran dizileriyle, dizi tutkunlarının en çok tercih ettiği kanallar arasında yer alıyor. 18 Eylül TV yayın akışı programına göre ATV'de gündüz kuşağı klasikleşen Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programla başlıyor. Daha sonra 16.20'de bir diğer ev hanımlarının merakla beklediği Esra Erol'da programı izleyiciyle buluşuyor. Tüm gün kuşağı ATV'de pek çok tartışmaya yol açan ve izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz isimli televizyon dizisi 20.00'da izleyici karşısına çıkacak.

Kanal D 18 Eylül TV Yayın Akışı Programı

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarını ekranlara taşıyan Kanal D'nin 18 Eylül TV yayın akışı programı da yine dopdolu. Sabah 09.30'da başlayan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa isimli programla magazin gündemine dair her şey izleyiciye sunuluyor. 12.15'te başlayan ve çok sevilen Gelinim Mutfakta isimli yarışma programıyla gündüz kuşağını sonlandıran Kanal D, geleneksel 19.00 Ana Haber Bülteni ile Türkiye ve dünya gündemini ekrana taşıyor. Haberler sonrasında ise 20.00'da Afilli Aşk dizisiyle ekranda olacak.

Show TV 18 Eylül TV Yayın Akışı Programı

Zahide Yetiş'le isimli programla yayın hayatına başlayan Show TV, 12.15'te başlayacak Kuaförüm Sensin programıyla gündüz kuşağına devam ediyor. Ardından başlayacak birbirinden renkli anlara sahne olan "Damat Bayıldı" isimli televizyon programıyla gündüz kuşağını sonlandırıyor. Akşam kuşağının başladığının habercisi olan Show TV Ana Haber bülteni ise 19.00'da izleyici karşısında olacak. Ana haber bülteninin ardından Show TV yayın akışı programında çok sevilen televizyon dizilerinden Aşk Ağlatır isimli program yayında olacak.

Star TV 18 Eylül TV Yayın Akışı Programı

Sabah'ın 07.00'ında Mesut Yar ile Bugün isimli programla güne başlayan Star TV yayın akışı programında birbirinden renkli gündüz kuşağı yapımlarına yer veriyor. 10.45'te başlayan En Güzel Bölüm ile kanalda yayınlanan tüm yapımlara ilişkin magazin odaklı bir inceleme gerçekleştiriliyor. 13.30'da ise Türkiye'de sır perdesi aralarında kaybolan gerçeklerin peşine düşen "Gerçeğin Peşinde" isimli program izleyiciyle buluşuyor. Daha sonra 18.45'te başlayan Star Ana Haber bülteni ile Türkiye ve dünya gündemini izleyiciye sunuyor. Haber bülteni ardından Star TV yayın akışı programında 20.00'da başlayan Kuzgun isimli sevilen dizi bulunuyor.

TRT 1 18 Eylül TV Yayın Akışı Programı

Gündüz kuşağını 17.40'a kadar en sevilen dizilerinin tekrar bölümleri ile dolduran TRT 1 TV yayın akışı programı 17.40'ta başlayan Uzakdoğu yapımı "İmparatoriçe Ki" isimli televizyon dizisiyle tamamlıyor. 19.00'da klasik Ana haber bülteni ile izleyicisinin karşısına çıkan TRT 1, yeni başlamasına rağmen, izleyicinin büyük bir beğeni ile karşıladığı ve takip ettiği "Şampiyon" isimli televizyon dizisiyle akşam kuşağında yayında olacak.