EDHO ne zaman başlıyor? Sezon finalinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonu için geri sayım başladı. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 5. sezona çekimleri süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Peki, EDHO 5. sezon ne zaman başlayacak? 2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Yeni sezon çekimleri başlanan dizinin fragmanının kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon tarihi belli olduğunda baberimizin içeriğinde yer alacak.