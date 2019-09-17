Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bir oyuncu transferiyle gündeme geldi. Bir dönem ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3. sezonunda kimliksiz bir ajan karakterini canlandıran Büşra Cebe'nin Afili Aşk dizisinin kadrosuna katıldığı iddia ediliyor.

AFİLİ AŞK KADROSUNA KATILDI

Afili Aşk ile anlaştığı konuşulan Büşra Cebe'nin dizinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak bir karakterle diziye dahil olacağı iddialar arasında yer alıyor.