Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bir oyuncu transferiyle gündeme geldi. Bir dönem ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3. sezonunda kimliksiz bir ajan karakterini canlandıran Büşra Cebe'nin Afili Aşk dizisinin kadrosuna katıldığı iddia ediliyor.
AFİLİ AŞK KADROSUNA KATILDI
Afili Aşk ile anlaştığı konuşulan Büşra Cebe'nin dizinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak bir karakterle diziye dahil olacağı iddialar arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.