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  • 17.09.2019 19:55
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 19:55

'dan dizisine bomba transfer! Bir dönem EDHO'da oynamıştı

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem rol alan 'nin Afilli Aşk dizisinin kadrosuna katıldığı konuşuluyor. İddiaların ardından 'da kimliksiz bir ajan rolünde bir süre dizide oynayan Büşra Cebe'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Büşra Cebe kimdir, kaç yaşında? İşte oyuncunun hayatı...

EDHO'dan Afilli Aşk dizisine bomba transfer!

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bir oyuncu transferiyle gündeme geldi. Bir dönem ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3. sezonunda kimliksiz bir ajan karakterini canlandıran Büşra Cebe'nin Afili Aşk dizisinin kadrosuna katıldığı iddia ediliyor.

AFİLİ AŞK KADROSUNA KATILDI

Afili Aşk ile anlaştığı konuşulan Büşra Cebe'nin dizinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak bir karakterle diziye dahil olacağı iddialar arasında yer alıyor.

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