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  • 18.09.2019 01:14
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 01:14

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Karay ailesini zor günler bekliyor!

Salı akşamı saat 20.00'de yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen dizi izleyiciler tarafından merakla takip edildi. İlgiyle takip edilen son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte yeni sezon ilk bölüme dair merak edilenler...

Kardeş Çocukları 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi geçen sezon pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak alınan yeni bir kararla Kardeş Çocukları 2. sezon bölümleri salı akşamları yayınlanmaya başlandı. Dizi ikinci sezon ilk bölümüyle bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Kardeş Çocukları 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım'a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar'daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat'a kızım deyip Yıldırım'ı kazanacağı güne yürümektedir.

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