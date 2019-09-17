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  • 18.09.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 09:24

belli oldu mu? , , reyting sıralaması

Salı belli oldu mu? Ekranları başında dizi ve programları büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını araştırıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi yeni sezon izleyici karşısına çıktı. Peki, belli oldu mu? İşte merak edilenler... Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

17 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

Diziler başlamasıyla birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. 17 Eylül Salı günü Star TV'de Kardeş Çocukları 18. bölümüyle, ATV'de Kimse Bilmez 14. bölümüyle, Türk sinemasının efsane filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ise Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesiyle birlikte izleyiciler 17 Eylül reyting sonuçları merakla sorgulanıyor.

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

17 Eylül Salı günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reytinglerin sıralaması ertesi gün öğle saatlerine doğru belli oluyor.

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