Diziler başlamasıyla birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. 17 Eylül Salı günü Star TV'de Kardeş Çocukları 18. bölümüyle, ATV'de Kimse Bilmez 14. bölümüyle, Türk sinemasının efsane filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ise Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesiyle birlikte izleyiciler 17 Eylül reyting sonuçları merakla sorgulanıyor.

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

17 Eylül Salı günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reytinglerin sıralaması ertesi gün öğle saatlerine doğru belli oluyor.