Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 17.09.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 17:58

Sınıfta Kaldı nerede kaç yılında çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimlerdir?

Türk sinemasının en çok sevilen filmleri arasında bulunan Sınıfta Kaldı bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Hababam Sınıfı film tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Peki, kaç yılında ve nerede çekildi? kimlerdir? İşte filme dair merak edilenler...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede çekildi?

Her izlediğimizde bizi güldüren ve her defasında izlerken bizi mutlu eden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı bu akşam Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Efsane filmi ekranlarda gören izleyiciler ise Hababam Sınıfı hakkında detayları araştırıyor. Özellikle Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi sorusu merakla sorgulatılıyor. Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede çekildi?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ergin Orbey, Feridun Şavlı gibi usta isimler yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede kaç yılında çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimlerdir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri