Her izlediğimizde bizi güldüren ve her defasında izlerken bizi mutlu eden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı bu akşam Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Efsane filmi ekranlarda gören izleyiciler ise Hababam Sınıfı hakkında detayları araştırıyor. Özellikle Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi sorusu merakla sorgulatılıyor. Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede çekildi?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ergin Orbey, Feridun Şavlı gibi usta isimler yer alıyor.