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  • 17.09.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 18:35

EDHO oyuncularından heyecanlandıran paylaşım! Yeni oyuncularla 5. sezon için geri sayım başladı

Salı günlerinin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın u için geri sayım başladı. Harika bir sezon finali yapan dizi yeni sezon tarihi hakkında açıklama yayıncı kuruluş ATV'den bekleniyor. Yeni sezonda dizinin kadrosunda birbirinden farklı isimler olacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? İşte a dair detaylar...

EDHO oyuncularından heyecanlandıran paylaşım!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürürken izleyiciler yayın tarihi hakkında yayıncı kuruluş ATV'den gelecek açıklamaya odaklandı. Yeni sezon kadrosuna Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen gibi ünlü isimler katıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilenler...

YENİ SEZONA 3 YENİ İSİM

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Dizi, beşinci sezonu ile izleyiciye merhaba diyecek.

Ekip, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine adından söz ettirecek.

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