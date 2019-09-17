17 Eylül TV ATV, KANAL D, STAR TV SHOW TV, TRT 1 yayın akışı! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Gün içerisinde boş zamanlarını televizyon izleyerek, geçirmeyi sevenler için kış sezonunun başlamasıyla sevilen yapımların ekrana dönmesi, içerik çeşitliliğini daha da renkli hale getirdi. Durum böyle olunca televizyon tutkunları, güncel TV yayın akışı programını yakından takip ediyor. Her gün dizilerin, yarışma programlarının ve genel yaşam programlarının yayın saatleri bilgisini öğrenmek isteyenler için TV yayın akışı programları fazlasıyla yardımcı oluyor. Özellikle de yüzlerce televizyon kanalının zengin yayın içeriği içerisinde ilgi çekici ve kaliteli yapımların yayınlarını kaçırmak istemeyenler için güncel TV yayın akışı programı büyük bir kolaylık sağlıyor.

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17 Eylül ATV Yayın Akışında Neler Var?

En çok izlenen televizyon kanallarından birisi olan ATV'nin 17 eylül TV yayın akışında sabah 10.00 da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli yaşam programı, gündüz kuşağı yapımlarının tutkunlarına hitap ediyor. Daha sonra 13.00'da Gün Ortası programıyla ülke gündemini tutarken, 16.20'de başlayan Esra Erol'da programı 19.00'da başlayacak ATV Ana Haber'inden önce gündüz kuşağını tamamlıyor. 20.00'da başlayacak Canevim isimli dizisi ile de dizi tutkunlarına son derece keyifli bir akşam kuşağı sunuyor.

17 Eylül Kanal D Yayın Akışında Neler Var?

17 eylül Salı gününde hafta içi gündüz kuşağını en renkli ve en zengin şekilde sunan televizyon kanalı Kanal D TV yayın akışı programı sabah 09.30' da Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programıyla başlıyor. Daha sonra yaz sezonunun en çok izlenen eğlenceli yarışma programı 12.15'te başlayan "Gelinim Mutfak" programı yayınlanacak. Daha sonra gündüz kuşağı dizisi "Yaralı Kuşlar" dizisi ekrana 16.00'da çıkacak. Akşam 18.45' te yine ülke gündemini izleyiciye sunan Kanal D Haber programı yayınlanacak. Daha sonra hafta içi film kuşağında Kanal D TV yayın akışı 20.00'da başlayacak Marvel'in başarılı yapımı Thor serisinin ilk filmi izleyiciyle buluşacak.

17 Eylül Show TV Yayın Akışında Neler Var?

Zahide Yetiş'le isimli programla gündüz kuşağına başlayan Show TV yayın akışı programı 12.30' da başlayan Kuaförüm Sensin programıyla birlikte devam edecek. Hafta içi her gün yayınlanan Damat Bayıldı isimli yarışma programı 16.00'da ekranlara çıkacak. Ardından başlayacak çok izlenen Show Ana Haber bülteni 18.45'te yayında olacak. Akşam 20.00'da ise sinema tarihinin en önemli ve en çok izlenen yapımlarından birisi olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı programı yayında olacak.

17 Eylül Star TV Yayın Akışında Neler Var?

Gündüz kuşağına sabah 07.00'da Mesut Yar ile Bugün isimli programla başlayan Start TV yayın akışı programı magazin gündemini tuttuğu "En Güzel Bölüm" ile 10.45'te yayına başlayacak. 13.30'da Gerçeğin Peşinde programı yayına başlayacak. 18.45'te ise Nazlı Çelik ile Star Ana Haber bülteni, ülke gündemine dair tüm güncel gelişmeleri izleyicileriyle buluşturacak. Ana haber bülteni ardından ise kadrosunda yıldız isimlerin bulunduğu Kardeş Çocukları isimli televizyon dizisi izleyicinin karşısına çıkacak.

TRT 1 TV Yayın Akışında Neler Var?

Gün boyunca çok sevilen televizyon dizilerinin tekrar bölümleri ile gündüz kuşağını dolduran TRT 1 yayın akışı akşam ana haber bülteni öncesinde 17.40'da başlayan Uzakdoğu televizyon dizisi İmparatoriçe Ki isimli diziyle dizi tutkunlarına tarihi ve farklı bir soluk sunuyor. 19.00'da başlayan TRT 1 ana haber bülteni ardından yeni sezonun en yeni dizisi olmasına rağmen çok sevilen Şampiyon dizisi ise 20.00'da başlayacak.