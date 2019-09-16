Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.09.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 21:43

Çukur kimdir? Azer'i canlandıran kaç yaşında, nerelidir?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Çukur kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Azer Kurtuluş'u canlandıran kaç yaşında, nerelidir?

Azer Kurtuluş'u canlandıran Cihangir Ceyhan kimdir?

Çukur'un yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çukur'da Azer Kurtuluş karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor. İzleyiciler ise şimdi heyecanla Azer'i canlandıran Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nerelidir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nerelidir?

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan Cihangir Ceyhan; ilk oyunculuk deneyimini Yusuf adlı sinema filmi ile yaşamıştır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇukur Azer Kurtuluş kimdir? Azer'i canlandıran Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nerelidir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri