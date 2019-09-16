Çukur'un yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çukur'da Azer Kurtuluş karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor. İzleyiciler ise şimdi heyecanla Azer'i canlandıran Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nerelidir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nerelidir?
CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan Cihangir Ceyhan; ilk oyunculuk deneyimini Yusuf adlı sinema filmi ile yaşamıştır.
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