Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.09.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 19:23

Heyecan dorukta! Koçovalı öldü mü? diziden ayrıldı mı? Çukur İdris ölecek mi?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon ilk fragmanında Yamaç'ın babası 'nın öldüğü görülüyor. İzleyiciler bu nedenle arama motorlarında Koçovalı öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, diziden ayrıldı mı? Çukur İdris ölecek mi?

Çukur'da heyecan dorukta! İdris Koçovalı ölecek mi?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur, 68. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizide Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Koçovalı karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bu nedenle Çukur İdris Koçovalı öldü mü sorusu yanıt arıyor. Peki, Ercan Kesal diziden ayrıldı mı? Çukur İdris ölecek mi? İşte dizinin yeni sezonuna dair detaylar...

ERCAN KESAL DİZİDEN AYRILDI MI?

İdris Koçovalı karakterini canlandıran Ercan Kesal ise yeni sezonda kendi isteği üzerine olmama kararı aldı. Dizi hayatının kendisini çok yorduğunu açıklayan Kesal, zor set şartlarının artık kendisine göre olmadığını ve bu yüzden diziden ayrıldığını açıkladı. Aynı zamanda yazar olan Kesal, yazmak ve film çekmek istediğini duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHeyecan dorukta! Çukur İdris Koçovalı öldü mü? Ercan Kesal diziden ayrıldı mı? Çukur İdris ölecek mi?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri