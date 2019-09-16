Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur, 68. bölümüyle 16 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizide Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Koçovalı karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bu nedenle Çukur İdris Koçovalı öldü mü sorusu yanıt arıyor. Peki, Ercan Kesal diziden ayrıldı mı? Çukur İdris ölecek mi? İşte dizinin yeni sezonuna dair detaylar...

ERCAN KESAL DİZİDEN AYRILDI MI?

İdris Koçovalı karakterini canlandıran Ercan Kesal ise yeni sezonda kendi isteği üzerine olmama kararı aldı. Dizi hayatının kendisini çok yorduğunu açıklayan Kesal, zor set şartlarının artık kendisine göre olmadığını ve bu yüzden diziden ayrıldığını açıkladı. Aynı zamanda yazar olan Kesal, yazmak ve film çekmek istediğini duyurdu.