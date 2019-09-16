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  • 16.09.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 18:52

Çukur dizisinin 'u kimdir? , nerelidir?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara kısa bir aranın ardından merhaba diyor. Dizide bu akşam dikkat çeken isimlerden birisi de karakteri. Efsun'u dizide canlandırıyor. Peki, Çukur dizisinin Efsun'u ? , nerelidir? İşte hayatı...

Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında, nerelidir?

Çukur'un yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Çukur'da Efsun karakterine Damla Sönmez hayat veriyor. İzleyiciler ise şimdi heyecanla Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Damla Sönmez kaç yaşında, nerelidir?

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 1987 İstanbul doğumludur. Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır.

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