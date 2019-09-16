Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez kaç yaşında, nerelidir?

Çukur'un yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Çukur'da Efsun karakterine Damla Sönmez hayat veriyor. İzleyiciler ise şimdi heyecanla Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Damla Sönmez kaç yaşında, nerelidir?

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 1987 İstanbul doğumludur. Damla Sönmez Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman bölümü mezunudur; ancak yeteneğinin kemanda değil oyunculukta olduğunu keşfeden Damla Sönmez Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştır.