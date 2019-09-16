Hercai dizisi 13. bölümüyle ekranlara yeniden merhaba diyecek. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Hercai'nin sezon finali izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı araştırılırken, yayınlanan fragman ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Miran ölecek mi? Hercai 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Hercai 13. bölüm 2. fragmanı...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

atv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Hercai 20 Eylül Cuma günü sevenleriyle yeniden buluşacak..

İşte Hercai 13. bölüm 2. fragmanı:

Yapımını Mia Yapım'ın, yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı"nı anlatan 'Hercai' de ise Miran yaptığı hataları telafi edebildi mi, Reyyan ona ikinci bir şans verecek mi? sorularının cevapları yeni sezonda atv ekranlarında yanıt bulacak.